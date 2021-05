Molise: odg Fanelli-Manzo per maggiori tutele case rifugio e centri antiviolenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ordine del giorno a tutela del ruolo svolto dalle case rifugio e dai centri antiviolenza perché solo stabilire un principio chiaro come questo può rappresentare la migliore risposta alle recenti polemiche. La speranza è che il Consiglio regionale si esprima in questa direzione". A dirlo le consigliere regionali del Pd e del Movimento cinque stelle, Micaela Fanelli e Patrizia Manzo, che hanno presentato uno specifico atto che sarà all'attenzione dell'Aula. Purtroppo, quanto affermato dalla presidente La Selva nel corso di una nota trasmissione televisiva di un'emittente locale, richiede necessariamente la riaffermazione di un principio che si presupponeva fosse ormai dato per certo. Ma, dover ascoltare dal vertice di un organismo che ha il compito di promuovere l'uguaglianza, che la convivenza con altre culture possa rappresentare un aspetto negativo delle case rifugio sembra quasi rimettere tutto in discussione. "Come si può non essere consapevoli che quell'uguaglianza sostanziale, per la quale ancora oggi continuano a lottare, non può che ergersi sul riconoscimento del valore della diversità?" chiede la consigliera Fanelli, che torna a ribadire la necessità di tutelare il ruolo delle case rifugio e dei centri antiviolenza con un'attenta programmazione regionale per il sociale capace di garantire, a tali strutture, risorse finanziare adeguate. "Un principio valido sempre e soprattutto oggi che, così come certificato dai dati, la pandemia ha messo in luce tutta la drammaticità del problema della violenza che avviene tra le mura domestiche, con un aumento esponenziale delle richieste di aiuto". (segue) (Gru)