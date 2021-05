Molise: odg Fanelli-Manzo per maggiori tutele case rifugio e centri antiviolenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo ordine del giorno - rimarca la consigliera Manzo - chiediamo che l'Aula assuma un impegno preciso, teso a rafforzare il lavoro e le attività di chi, quotidianamente, opera nell'accoglienza delle vittime di violenza: operatori e operatrici a cui va tutto il nostro sostegno. I dati diffusi dall'Istat in merito alla violenza di genere - sottolinea l'esponente del M5s - dovrebbero aprire una ulteriore parentesi di riflessione. Durante l'emergenza Covid e soprattutto nei periodi del lockdown, si è registrato un aumento preoccupante delle richieste di aiuto e supporto al numero antiviolenza e antistalking. Il 73 per cento in più. Un dato - continua Patrizia Manzo - che evidenzia concretamente come, in un clima di incertezza socio-sanitaria ed economica come quello nel quale stiamo vivendo, la violenza contro le donne stia subendo una pericolosa accelerazione. Ora più che mai andrebbero unite le forze affinché la legge regionale contro la violenza di genere, che recepisce i criteri dettati dalla conferenza unificata a seguito della ratifica dell'Italia della Convenzione di Istanbul, trovi piena attuazione, infondendo nelle donne vittime di violenza la piena fiducia verso il lavoro che i Cav e che la casa di rifugio stanno portando avanti con professionalità, dedizione, attenzione e amore". (Gru)