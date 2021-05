Covid: De Luca, da governo buone misure economiche se tempi saranno umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è stato l’ultimo decreto ristori, credo ci siano cose importanti per imprese e famiglie. Come sempre il problema, anche rispetto a cose positive, sono i tempi di attuazione. Queste misure sono importanti se i tempi saranno umani e non biblici. Bisognerà seguire l’attuazione di questi provvedimenti ma non c’è dubbio che il governo ha preso decisioni importanti e significative". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)