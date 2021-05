Lavoro: Fiom, garantire produzione e occupazione stabilimenti Stellantis di Pomigliano e Nola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte oggi le assemblee unitarie degli stabilimenti Stellantis di Pomigliano e Nola, che hanno visto un'alta partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori degli stabilimenti: tanti i temi discussi, dall'impatto della cassa integrazione alla missione produttiva dello stabilimento. Lo comunicano in una nota congiunta Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil, e Mario Di Costanzo, della segreteria Fiom di Napoli. "Per garantire la piena occupazione ed eliminare il ricorso agli ammortizzatori sociali, l'avvio della produzione del Tonale ‒ per altro slittata più volte ‒ non basta, è necessario mantenere la produzione della Panda in grado di garantire alti volumi. L'aumento degli ammortizzatori sociali - proseguono - ha un impatto considerevole sul salario dei lavoratori e sulla maturazione dei ratei su cui chiediamo all'azienda di farsi carico. Va affrontato poi il problema dei lavoratori a ridotte capacità lavorative e il ricambio generazionale degli stabilimenti. Formazione e nuova occupazione sono fondamentali per poter affrontate le sfide che la transizione ecologica e digitale sta ponendo. Il confronto con l'azienda - affermano - proseguirà nelle prossime settimane e dovrà fare chiarezza sulle questioni organizzative, sui costi industriali ma soprattutto sul futuro degli stabilimenti e sulla garanzia della capacità produttiva ed occupazionale. Chiediamo ancora una volta al governo di svolgere un ruolo e di procedere con l’avvio del tavolo sull’automotive in cui è fondamentale anche la presenza di Stellantis. Occorrono risposte urgenti per la tutela dell’occupazione e delle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Stellantis e di tutta la filiera dell’automotive”, concludono.(Com)