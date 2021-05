Covid: De Luca, in Campania risultati d'eccellenza senza chiudere reparti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante 20mila dipendenti e 200mila vaccini in meno e oggi una penalizzazione che diventa grave se vacciniamo 16-40 anni abbiamo prodotto risultati di eccellenza senza chiudere reparti ordinari. Abbiamo avuto ritardi ma non abbiamo chiuso reparti di cardiologia. Nei nostri ospedali performance di assoluta eccellenza. Orgogliosi e rivendicare, non per demagogia ma per rispetto dei dati di fatto e rispetto a nostro personale medico e atto di gratitudine per chi si è sacrificato in maniera incredibile, dobbiamo rivendicare di essere primi in Italia. Attendiamo smentite". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo DE Luca in una diretta social. (Ren)