Campania: De Luca, un grande polo di alta tecnologia microsatellitare a Grazzanise (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al lavoro per potenziare poli di sviluppo di eccellenza, non solo agroalimentare e automotive: a Grazzanis pensiamo a polo produttivo di eccellenza mondiale su ricerca e produzione tecnologie microsatellitari, droni e trasporto aereo di breve raggio, trasporto elettrico velivoli di medie dimensioni. Al lavoro per ricerca su ossigeno, lavoriamo per potenziare la ricerca in agricoltura. Lavoriamo per garantirci uno sviluppo tale da reggere competizione mondiale. Al Cira vengono a fare collaudi da tutto ilmondo ma vengono dalla Nasa a fare sperimentazioni nel nostro centro sperimentale". Lo ha riferito il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)