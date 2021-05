Napoli: Ronghi (Cnal), Nonno ha sbagliato, problema è la decadenza della politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonno ha sbagliato a usare questo termine. Il problema è la decadenza della politica, non posso dimenticare che il primo ad avere questo atteggiamento è stato De Luca contro Ciarambino". Così Salvatore Ronghi, segretario generale della Confederazione nazionale dei lavoratori (Cnal), intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc ha commentato la vicenda che vede coinvolto il consigliere Marco Nonno e la candidata sindaco di Napoli Alessandra Clemente, definita dal collega di Fratelli d'Italia con l'appellativo di "Miss Piggy". Ronghi ha poi aggiunto: "C'è un problema fondamentale: la rincorsa ai like sui social e si cerca la notizia che dia visibilità. Un avversario in politica si abbatte con gli argomenti, ho fatto il consigliere regionale e ho avuto litigi o confronti ma mai mi sono permesso di fare bassezze. Marco ha sbagliato e non regge la sua giustificazione ma è un tema che riguarda tutti. Ci sono anche leader nazionali che scendono in questo oscurantismo calato sulla politica".(Ren)