Governo: Gava, procedure infrazione su depurazione onerose, accelerare interventi

- Le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue "hanno determinato, a partire dal 2004, l’avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione. Soltanto una di queste, la 2004/2034, costa 165.000 euro al giorno di sanzioni comunitarie. Il problema riguarda oltre 900 agglomerati urbani e interessano più di 29 milioni di abitanti. La Regione maggiormente interessata è la Sicilia, seguita da Calabria, Lombardia e Campania". Lo ha detto Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione Ecologica, rispondendo al question time alla Camera all’interrogazione dell’onorevole Francesca Galizia. "Dal 2012 sono stati stanziati oltre 3 miliardi di euro e a questi si aggiungono ulteriori 620 milioni di euro (legge di Bilancio 2019 e 2020) per 114 interventi di cui 101 nella regione Sicilia, 7 nella regione Campania e 6 nella regione Calabria. ​Tutti gli interventi sono in capo al commissario straordinario unico: l’obiettivo è quello di riportare alla normalità e alla legalità la maggior parte degli agglomerati non conformi entro il 2023. Sono attualmente aperti 19 cantieri per la realizzazione di sistemi fognari, di collettamento e depurazione mentre sono 54 i progetti disponibili, tra quelli esecutivi e in corso di definizione. Sono quasi cento, quindi, gli agglomerati in cui la struttura commissariale sta operando", ha concluso Gava.(Rin)