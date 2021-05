Lega: Pierro, nuovo coordinamento provinciale Salerno, entrano 29 amministratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “D'intesa con il segretario regionale on. Valentino Grant, presentiamo i nuovi componenti del direttivo provinciale e assegniamo importanti deleghe per i Dipartimenti provinciali condivise dal responsabile regionale Aurelio Tommasetti”. Così in una nota il coordinatore provinciale della Lega Attilio Pierro annuncia il nuovo direttivo in provincia di Salerno. “Un direttivo – spiega Pierro - che rappresenta un mix equilibrato di esperienza e radicamento con i territori. Nel nuovo coordinamento tanti amministratori locali e militanti storici che hanno saputo ben interpretare i valori della Lega in questi anni. Cresciamo e lavoriamo per diventare riferimento e alternativa ad una sinistra che governa da troppo tempo in provincia di Salerno e che poco o nulla ha prodotto in termini di lavoro, servizi, sanità e qualità delle vita nei nostri comuni. Puntiamo ad un ruolo da protagonisti nelle prossime amministrative. La Lega c'è!" (Ren)