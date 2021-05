Vaccino: Sardegna, 55 mila prenotazioni a poche ore da inizio campagna per over 40 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione è impegnata nelle vaccinazioni con tutto il sistema sanitario", dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Gli operatori e tutte le persone in prima linea stanno dando un contributo irrinunciabile all'intera campagna. Il mio ringraziamento non può che andare in particolare al personale sanitario che affronta anche questa delicatissima fase sempre con la stessa dedizione e professionalità impresse fin dall'inizio dell'emergenza. Siamo nella direzione giusta e continueremo sulla strada che abbiamo tracciato". (Rsc)