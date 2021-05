Lavoro: Ronghi (Cnal), palestra è anche salute, settore dimenticato da politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un settore dimenticato anche dalla politica, la palestra non è solo tempo libero, riguarda la salute". Così Salvatore Ronghi, segretario generale della Confederazione nazionale dei lavoratori (Cnal) a "Barba e capelli" su Radio Crc ha spiegato il nuovo contratto sulle strutture sportive. E ha sottolineato sulla questione sindacale: "Sono 20 anni che il sindacato è scomparso ed è appiattito. La partecipazione ha salvato un Paese come la Germania dando potere ai lavoratori e riducendo il potere dei sindacati che oggi sembrano più aziende, devono essere trasparenti e fornire i bilanci". Sulla situazione del Paese e le decisioni del Governo ha poi concluso: "Draghi mi sta deludendo perché se non si mettono in campo interventi strutturali non si risolvono i problemi. Infine rilancia l'appello per le radio libere locali: "Voglio l'informazione corretta. La radio è fondamentale più della tv perché ti accompagna tutta la giornata, anche io ebbi esperienza da ragazzo con la radio". (Ren)