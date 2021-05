Lavoro: in dieci anni persa quasi un'impresa giovanile su quattro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In proporzione al totale delle imprese esistenti, invece, si identifica un cluster territoriale abbastanza definito intorno alle regioni del centro Italia (nell’ordine Marche, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria), in cui la perdita complessiva di imprese giovanili si colloca tra il 28 e il 34 per cento nell’arco del decennio. Lo “spopolamento” dell’imprenditoria giovanile dell’ultimo decennio ha colpito maggiormente i settori tradizionali delle costruzioni, del commercio e dell’industria manifatturiera, sia in valore assoluto che relativo. Nel primo, in dieci anni si è praticamente dimezzato lo stock delle imprese edili under 35 esistenti alla fine del 2011, passate da 135 mila a poco più di 65 mila unità alla fine del 2020 (69 mila imprese in meno, pari ad una riduzione nel decennio del 51,8 per cento). Nel commercio, la riduzione è stata di circa 50 mila unità (-25,5 per cento) e nelle attività manifatturiere di poco più di 17 mila (-36,8 per cento). Consistenti, in termini relativi, anche le riduzioni fatte registrare dai comparti delle attività immobiliari (-31,2 per cento) e del trasporto e magazzinaggio (-24,9 per cento). (segue) (Com)