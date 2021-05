Ricerca: Ingv, da studio fontane di lava del 2015 individuato "cuore pulsante" Etna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionamento simile a quello di un cuore pulsante, con un serbatoio magmatico più profondo che ne alimenta costantemente uno più superficiale, dove i gas pressurizzano dando origine alla raffica di fontane di lava: è il risultato del modello elaborato per l'Etna da un team di ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), appena pubblicato sulla rivista scientifica 'Applied Sciences'. Lo studio, dal titolo "Combining high- and low-rate geodetic data analysis for unveiling rapid magma transfer feeding a sequence of violent summit paroxysms at Etna in late 2015", si è concentrato su una serie di quattro fontane di lava che hanno interessato il cratere Voragine del vulcano siciliano nel dicembre del 2015. Gli scienziati - riferisce una nota Ingv - hanno analizzato le deformazioni del vulcano per risalire alle sorgenti magmatiche delle sequenze delle violente eruzioni, per comprenderne le dinamiche e definire il sistema di alimentazione dell'Etna in grado di produrre un così rapido accumulo e violento rilascio del magma. (segue) (Com)