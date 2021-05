Ricerca: Ingv, da studio fontane di lava del 2015 individuato "cuore pulsante" Etna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La sorgente di pressurizzazione profonda fornisce magma ricco di gas a un serbatoio più 'superficiale' situato a una profondità di circa 1,5/2 km", spiega Bonforte. "Quando la pressione del gas supera quella di contenimento delle rocce si verifica l'eruzione violenta sotto forma di parossismo. Questo meccanismo combinato di due livelli di 'stoccaggio' del magma a diverse profondità rappresenta, dunque, il possibile 'motore' delle sequenze di eventi così rapidi e violenti". Tali parossismi drenano non soltanto il materiale magmatico accumulato nel serbatoio più superficiale, ma anche parte di quello che staziona nel resto del sistema di alimentazione del vulcano, con tasso eruttivo di oltre 300 metri cubi al secondo. Viceversa, quando la pressione del gas diminuisce, il parossismo si arresta, diciamo che la valvola si chiude, e il serbatoio più profondo (situato a circa 6 km di profondità) inizia nuovamente a ricaricare quello superficiale, così come il flusso sanguigno nel cuore che viene pompato dall'atrio al ventricolo e poi dal ventricolo all'esterno del cuore.