Tlc: Martina Franca, Open Fiber investe 6 milioni per cablare 16 mila case e uffici (2)

- Il progetto delineato per Martina Franca, con la finalità di limitare il più possibile l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità, prevede il riuso di infrastrutture già esistenti. Come nei cantieri aperti in tutta Italia, gli scavi saranno comunque effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale Complessivamente verranno stesi 10mila chilometri di cavi in fibra ottica, con conclusione dei lavori prevista entro 18 mesi. “L’esperienza dell’ultimo anno - dichiara il sindaco Francesco Ancona - ci ha mostrato come sia vitale, per i cittadini, disporre di connessioni veloci per continuare a lavorare e formarsi. Questo impostante investimento si coniuga con la nostra visione di Città. Un territorio che offre la possibilità di vivere straordinarie esperienze a contatto con il paesaggio, con la cultura ma che al tempo stesso consente connessioni veloci con il resto del mondo”. “Siamo soddisfatti - aggiunge l’assessore all’Innovazione Valentina Lenoci - che nel progetto vi sia anche la previsione del cablaggio in forma gratuita di trenta immobili comunali tra cui le scuole della Città di Martina Franca. Questo significa servizi al passo con i tempi e risparmio per le casse comunali e quindi per i cittadini”. “Una rete a banda ultralarga interamente in fibra ottica – evidenzia Dorotea Lo Greco, Affari Istituzionali Area Sud di Open Fiber – permette di abilitare servizi che vanno a beneficio dell’intera collettività: smart working, telemedicina, educazione a distanza, Industria 4.0, videosorveglianza, domotica e tanto altro ancora da inventare. Non a caso, le infrastrutture digitali in modalità Ftth sono definite 'a prova di futuro' poiché in grado di supportare le successive evoluzioni tecnologiche. La pandemia ha poi dimostrato l’importanza di un accesso sempre più diffuso a reti telematiche ad altissima capacità di ultima generazione”. (Com)