Messina: ufficio stampa Fd'I, nessuna partecipazione Meloni a scuola, mai ricevuto invito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alle notizie apparse oggi su alcuni media, l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia (Fd'I), "smentisce categoricamente la partecipazione del presidente Giorgia Meloni alla presentazione del libro organizzata dall'Istituto 'Antonio Maria Jaci' di Messina per il prossimo 25 maggio. Si precisa, inoltre, che il presidente Meloni non ha mai neanche ricevuto un invito a questa iniziativa e non avrebbe in ogni caso accettato, ritenendo da sempre che la presenza degli esponenti politici nelle scuole non possa essere in alcun modo imposta agli studenti". (Com)