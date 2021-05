Napoli: sindaco Ambrosino, Procida è Covid-free

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre al Municipio procede la vaccinazione di massa con le seconde dosi, Procida oggi è tecnicamente Covid free". Lo annuncia tramite i suoi social il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino. "Dai quaranta positivi di 3 settimane fa - prosegue - siamo arrivati ad un solo caso, registrato da oltre 21 giorni e senza sintomi. Probabilmente è il primo comune italiano di 10.000 abitanti che raggiunge questo risultato. Nei prossimi giorni vedremo se e come circolerà ancora il virus, in un contesto dove la stragrande maggioranza dei cittadini ha fatto il vaccino". Il sindaco ha poi ringraziato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che "si è speso per questo obiettivo e tutta la dirigenza dell'Asl Napoli 2 Nord che ci ha lavorato". "Spero che presto tutto il Paese possa abbracciare l'estate mettendosi alle spalle il periodo più grigio della storia recente", conclude il primo cittadino della capitale italiana della Cultura 2022. (Ren)