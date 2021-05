Ambiente: ministero Pa aderisce a progetto "Venezia capitale mondiale della sostenibilità" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venezia, proprio nell'anno in cui celebra i 1600 anni dalla sua Fondazione, guarda al futuro e dimostra, con questo importante progetto, di essere luogo di innovazione e d’avanguardia culturale e tecnologica – commenta il sindaco Luigi Brugnaro -. Il sostegno a questo progetto anche da parte del ministro Brunetta dimostra l’importanza del piano ma soprattutto il perfetto allineamento tra comune di Venezia, Città metropolitana, regione Veneto e governo. Una sinergia che si estende anche alle aziende che sono già presenti sul territorio con importanti progetti di sostenibilità. Un percorso virtuoso che la città sta portando avanti toccando gli aspetti della sostenibilità economica, culturale, sociale e ambientale. Un piano che sta dando risultati concreti in tutti gli ambiti di intervento: in particolar modo a Porto Marghera, simbolo della riconversione green e luogo dove la città può diventare un laboratorio di sperimentazione e crescita. Venezia si conferma essere la più antica città del futuro". (segue) (Com)