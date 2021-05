Ambiente: ministero Pa aderisce a progetto "Venezia capitale mondiale della sostenibilità" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già dall'avvio dell'iniziativa, al fianco della regione e del comune di Venezia, hanno aderito istituzioni quali Università Ca' Foscari, Iuav, Conservatorio Benedetto Marcello, Accademia di Belle Arti, Fondazione Cini, Confindustria Veneto e alcune tra le principali realtà industriali nazionali tra le quali, Generali, Snam, e Boston Consulting Group. I promotori del progetto si propongono di sviluppare azioni condivise e integrate, con ricadute e impatti positivi per tutta la Regione in termini di sviluppo sostenibile, crescita occupazionale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, transizione industriale ed energetica. (segue) (Com)