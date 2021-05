Comuni: Papatheu (FI), continuino a gestire il servizio idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni "devono poter continuare a gestire direttamente il servizio idrico, a garanzia - come è sempre accaduto - del rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito all’ipotesi di abrogazione, contenuta nella bozza del decreto "Disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica", dell'articolo 147, comma 2 bis, lettera b del Testo unico ambientale del 2006, che prevede le gestioni dirette comunali in presenza dei presupposti di legge. "Le gestioni dirette comunali offrono un’elevata qualità dei servizi ed una maggiore attenzione alle tariffe, nell’interesse degli utenti - continua la parlamentare di FI -. Molto spesso, poi, evitano anche l’insorgere di contenziosi e conflitti istituzionali. L’acqua è un bene prezioso, lasciamo che la sua gestione sia affidata ai Comuni". (Com)