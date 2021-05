Lavoro: in dieci anni persa quasi un'impresa giovanile su quattro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un’indagine del Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne sull’impatto della pandemia sull’attività 2020 dell’imprenditoria giovanile, il 43 per cento dichiara di non avere avuto perdite di fatturato contro il 36 per cento delle altre imprese. E chi ha perso terreno ha maggiori aspettative di recupero. Il 68 per cento delle imprese under 35 manifatturiere prevede infatti un ritorno ai livelli produttivi del pre-covid entro il 2022, contro il 60 per cento delle altre imprese. Una percentuale che sale al 75 per cento per gli imprenditori giovani che hanno investito in industria 4.0. A conferma che il digitale è un potente acceleratore di competitività. Più in particolare in questo decennio le imprese giovanili sono calate di 16 punti in più rispetto alla riduzione della popolazione giovanile tra i 18 e i 34 anni (-22,4 per cento contro – 8 per cento). A fronte di questa forbice il rapporto tra imprese giovanili e popolazione giovanile ha perso mediamente un punto per ogni anno passando dal 61,5 per cento del 2011 al 51,9 per cento del 2020. Dal punto di vista territoriale la perdita del numero di imprese giovanili registrata tra il 2011 e il 2020 ha riguardato tutta la nazione. La Lombardia, ad esempio, passa da oltre 95mila imprese giovanili a 74 mila (21 mila imprese in meno, la variazione più consistente in valore assoluto nel periodo considerato), la Sicilia da quasi 69 mila a circa 53 mila (-16 mila), la Puglia da 54 mila a 40 mila (-14 mila). (segue) (Com)