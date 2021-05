Lavoro: in dieci anni persa quasi un'impresa giovanile su quattro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad espandersi (+3 mila imprese nell’intero periodo, +14 per cento in termini relativi) è stato il solo comparto dei servizi alle imprese. Le tipologie d’impresa più interessate dal fenomeno di contrazione della base imprenditoriale under 35 sono le imprese individuali (-130 mila unità, pari ad una riduzione del 25,6 per cento). Unica significativa indicazione di dinamismo viene dalla forma giuridica delle Società a responsabilità limitata semplificate, tra tutte la forma organizzativa di maggior successo in questi anni per l’ingresso nel mercato. Istituite dopo il 2011, alla fine del 2020 se ne contano oltre 54 mila che, anche scontando la contrazione delle Srl ordinarie (-16 mila unità), certificano la predilezione dei giovani per questa formula. Infine, sotto il profilo dimensionale, il decennio da poco concluso ha visto cedere maggiormente la classe delle imprese fino a 5 addetti, la più numerosa stante il suo peso del 94 per cento sul totale delle realtà giovanili (-26,6 per cento nel periodo), seguita da quella da 50 a 249 addetti (-20,6 per cento). (Com)