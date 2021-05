Decreto Sostegni bis: Castelli, fondo da 500 milioni per Comuni in deficit strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Sostegni bis che il Consiglio dei ministri "approverà a breve, istituiamo un fondo da 500 milioni per i Comuni che sono in deficit strutturale e hanno utilizzato anticipazione di liquidità. Per loro rinviamo ulteriormente, di due mesi, i termini per l’approvazione dei bilanci. Questo risultato è stato possibile soprattutto grazie al dialogo sollecitato dal ministro Luigi Di Maio, che ringrazio". Lo scrive in un post su Facebook la viceministra all’Economia, Laura Castelli. "Sui Comuni stiamo facendo un lavoro che li possa portare al riequilibrio dei conti, non si tratta di misure spot ma di un insieme di provvedimenti che sono necessari per individuare, per ogni realtà, la cura più corretta. Le norme adottate in questi anni di Governo vanno viste tutte in un quadro d’insieme. La recente sentenza della Corte costituzionale ha evidenziato un’anomalia, curata male nel 2015, su cui sarà certamente necessario intervenire nuovamente. Lo faremo, nel rispetto dei rilievi della Corte. Con le forze politiche presenti in Parlamento, ed assieme ad Anci e Upi, stiamo individuando la strada corretta, che consenta agli Enti Locali di uscire da questa fase di criticità", conclude Castelli. (Rin)