Abruzzo: Parco Majella Geoparco Unesco, "opportunità per Regione" (2)

- "Stiamo lavorando con il Parco proprio a questo scopo - ha proseguito Marsilio - ed è per questa ragione che la Regione finanzierà anche due nuovi sentieri: quello lungo la linea Gustav, un sentiero storico che riguarda una parte importante della storia della Seconda Guerra Mondiale che si è svolta proprio su questo fronte e quello geologico legato allo sfruttamento delle miniere, il sentiero dei minatori e delle miniere, che ha caratterizzato parte del nostro territorio soprattutto tra la fine dell'ottocento ed il primo novecento". Zazzara, soffermandosi sulla dichiarazione di Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco, ha definito il Parco nazionale della Maiella "cuore del sistema naturale della regione Abruzzo e centro del più vasto sistema storico-ambientale dell'intera area mediterranea. Secondo il presidente del Parco nazionale della Maiella, questo riconoscimento è l'affermazione che la tutela e la valorizzazione di una natura così speciale restano affidati ad una persistente e consapevole attività umana. Il Parco nazionale della Maiella appare, quindi, il principale alleato della popolazione che vive nel territorio e ne è il custode più importante e sviluppa continuamente studi che migliorano la conoscenza di tale enorme patrimonio elaborando progetti che vengono continuamente condivisi e rafforzati". Zazzara ha, inoltre, rimarcato, che per sostenere questa nuova condizione di governance, il Parco nazionale della Maiella ha bisogno di "partner forti come la regione Abruzzo e lo Stato. L'auspicio è che dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresentato anche dalla cosiddetta Transizione ecologica, derivi un sostegno crescente all'azione quotidiana che viene sviluppata e, nel contempo, la governance del Parco ha condiviso delle prime linee programmatiche con il presidente Marco Marsilio con l'obiettivo di incrementare la propria progettualità per realizzare condizioni di accesso ai territori ed ai beni sempre più sicure e rispettose della natura". (Gru)