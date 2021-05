Sardegna: Gimbe, calano di quasi la metà i casi per centomila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 868 i casi positivi al Covid-19 su 100 mila abitanti in Sardegna nella settimana dal 12 al 18 maggio quasi la metà in meno (-42 per cento) rispetto ai sette giorni precedenti. Il dato emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Buone notizie anche dai posti letto occupati da pazienti Covid-19 negli ospedali che restano ampiamente sotto la soglia d'allarme: le percentuali sono del 13 per cento in area medica e del 19 per cento in terapia intensiva. (Rsc)