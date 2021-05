Molise: Primiani (M5s) su vaccino, mai attivate prenotazioni per categoria 4 in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il consigliere regionale del Molise Angelo Primiani, del Movimento cinque stelle, osserva che "la campagna vaccinale non può e non deve lasciare indietro nessuno. Ma soprattutto deve tener conto di quelle categorie di persone affette da altre patologie. Perché - prosegue l'esponente del M5s - è abbondantemente dimostrato che anche una comorbilità lieve può incidere negativamente sul decorso di un'infezione da Covid-19. Nei giorni scorsi ho lanciato l'allarme su quanto accade in Molise, in particolare per gli under 60 che presentano comorbilità. Incredibilmente, al momento queste categorie non sono messe nelle condizioni di prenotarsi per ricevere il vaccino". Primiani aggiunge: "Sulla scorta di quanto previsto per il piano vaccinale dalla Conferenza unificata, tengo a ribadire che la priorità dei vaccini va data proprio alle persone dall'elevata fragilità e disabilità grave (categoria 1), a quelle di età compresa tra 70 e 79 anni (categoria 2), per poi passare ai soggetti tra i 60 e i 69 anni (categoria 3). La categoria 4, invece, riguarda le persone con comorbilità sotto i 60 anni, anche in assenza della connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili. Infine, la categoria 5 riguarda il resto della popolazione. In virtù di ciò, ho deciso di scrivere al commissario alla Sanità, Flori Degrassi, sottolineando quanto accade in altre Regioni come Lazio, Piemonte e Lombardia. Regioni che hanno aperto le piattaforme di vaccinazione anche alla categoria 4. Questo per assicurare la giusta priorità vaccinale a tutti i soggetti che rischiano di sviluppare forme severe di Covid".