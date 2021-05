Imprese: Intesa Sanpaolo, Fondazione Con Il Sud e Fondazione San Gennaro presentano progetto Luce per Rione Sanità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento che abbiamo fatto e continuiamo a fare con convinzione, ha continuato, è sul capitale umano, la vera ricchezza di ogni territorio: siamo contenti, quindi, di rinnovare il nostro impegno e di contribuire ancora una volta allo sviluppo di un quartiere che ha tanto da dare. “L’intervento è realizzato in co-progettazione da Fondazione Con Il Sud, Fondazione di Comunità San Gennaro e dalla banca, che mette a disposizione, oltre al sostegno economico, il know-how specialistico maturato dal Gruppo in ambito sociale e culturale: il progetto si propone di riqualificare beni artistici in stato di abbandono in un quartiere di Napoli molto problematico, come il Rione Sanità, e quello di formare contemporaneamente alcuni giovani del territorio, affinché possano trovare nuove opportunità occupazionali legate al mondo dell’arte e del turismo”, ha aggiunto Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del sociale di Intesa Sanpaolo, che “conferma così, ancora una volta, l’impegno in termini di responsabilità sociale e culturale assunto nel Piano d’Impresa 2018-2021, realizzando un’azione di sistema al fianco di istituzioni, organizzazioni del terzo settore e società civile”. (Com)