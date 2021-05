Napoli: Nappi (Lega), de Magistris scappa in Calabria mentre città è allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Magistris non ha più la maggioranza e se ne scappa in Calabria per trovarsi un lavoro, il Pd e i Cinquestelle tentano disperatamente di dividersi le poltrone per le comunali: questa è la scena che abbiamo sotto gli occhi. Sono tutti protagonisti volontari di uno spettacolo indegno sulla pelle dei cittadini, privi dei servizi essenziali e danneggiati dalla pandemia. La città è allo sbando totale e non merita un sindaco che fugge dalle sue responsabilità, né partiti che fanno finta di contrastarlo per distogliere l'attenzione pubblica dai loro dissidi interni e dall'incapacità di mettere in piedi un progetto per la città. La Lega e il centrodestra hanno le idee chiare, stiamo già lavorando con la nostra squadra sulle priorità di cui occuparsi". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli.(Ren)