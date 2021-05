Imprese: Intesa Sanpaolo e Monitor Deloitte illustrano nuovo scenario post Brexit a Pmi Nord Ovest e Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rivolge alle Pmi del Nord Ovest e della Sardegna la nuova tappa dello Smart International Tour, il progetto di Intesa Sanpaolo dedicato all’internazionalizzazione delle Pmi in collaborazione con Monitor Deloitte, la divisione di consulenza strategica di Deloitte, leader mondiale nel settore dei servizi professionali alle imprese. Lo rende noto un comunicato. L’iniziativa risponde agli obiettivi di crescita promossi da “Motore Italia”, il programma avviato da Intesa Sanpaolo a livello nazionale per sostenere la liquidità e gli investimenti nella transizione sostenibile e digitale delle imprese, che per le regioni del Nord Ovest prevede complessivamente uno stanziamento di circa 5,3 miliardi di euro e per la Sardegna di 600 milioni di euro. Il webinar di oggi è dedicato al Regno Unito e vedrà la partecipazione, per Intesa Sanpaolo, di Stefano Cappellari, direttore commerciale Imprese della Direzione regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna e di Riccardo Chiapello, direttore commerciale Imprese della Direzione regionale Piemonte Sud e Liguria. In particolare, si approfondirà il tema Brexit attraverso i contributi di Monitor Deloitte e della filiale Hub Intesa Sanpaolo di Londra. Saranno inoltre presentati i servizi e gli strumenti attivati da Intesa Sanpaolo per il rilancio internazionale delle imprese. (segue) (Com)