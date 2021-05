Imprese: Intesa Sanpaolo e Monitor Deloitte illustrano nuovo scenario post Brexit a Pmi Nord Ovest e Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il webinar - prosegue la nota - vedrà infine la collaborazione di Grimaldi Studio Legale e della Grimaldi Alliance, presente nel Regno Unito e in oltre 60 giurisdizioni nel mondo, per approfondire gli aspetti giuridico-amministrativi conseguenti l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Secondo un’analisi condotta da Monitor Deloitte sull’andamento economico di alcuni paesi focus (Regno Unito, Brasile, Germania, Romania, Spagna, Emirati Arabi, Stati Uniti, Italia), dopo la recessione che ha caratterizzato il 2020, nel 2021 è attesa una ripresa sulla spinta sia dei consumi nazionali che degli scambi commerciali. In particolare, ci si aspetta una forte accelerazione degli scambi internazionali per tutti i paesi mondiali, con un +7,5 per cento nelle economie avanzate e un +9,2 per cento nelle economie in via di sviluppo. Per il Regno Unito, i dati mostrano una ripresa generale del paese: il recovery index, l’indicatore di sintesi dell’andamento economico e dei consumi, sul finire del 2022 dovrebbe tornare quasi ai livelli pre-crisi. Restano saldi i rapporti commerciali e di investimento con l’Italia, che destina al Regno Unito il 5 per cento del proprio export. Il paese è inoltre un’importante piazza per gli investimenti diretti italiani, con oltre 1.700 società che fanno capo ad aziende italiane, principalmente nel settore del commercio, Ict, comunicazioni e manifatturiero. (segue) (Com)