Imprese: Intesa Sanpaolo e Monitor Deloitte illustrano nuovo scenario post Brexit a Pmi Nord Ovest e Sardegna (4)

- I singoli paesi sono oggetto di appuntamenti che stanno coinvolgendo tutte le 12 direzioni regionali della Banca dei Territori, le strutture della rete internazionale della Divisione Imi Corporate & Investment Banking – guidata da Mauro Micillo - tra cui le filiali Hub di Londra, New York e Dubai, le filiali di Francoforte, Madrid, Abu Dhabi e Intesa Sanpaolo Brasil SA, Intesa Sanpaolo Bank Romania, banca che rientra nel perimetro della Divisione International Subsidiary Banks – guidata da Marco Elio Rottigni - oltre agli esperti di Monitor Deloitte. Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che “l’iniziativa Smart International Tour testimonia la nostra proficua collaborazione con Deloitte alla luce dell’interesse crescente verso i mercati esteri da parte delle imprese italiane nell’ottica di una ripresa accelerata. I percorsi di internazionalizzazione sono un caposaldo della strategia di Intesa Sanpaolo che resta l’interlocutore ideale per affiancare le Pmi anche per questi obiettivi. La seconda edizione dell’iniziativa, giunta quasi a metà del suo percorso, ha registrato un’ottima partecipazione di imprenditori che hanno manifestato grande interesse per i temi trattati con focus sulla ripartenza economica e sulle prospettive di sviluppo delineate nei mercati esteri. Già nella prima edizione 2020 abbiamo coinvolto moltissime Pmi e identificato con esse nuove opportunità di business in Italia e all’estero, pur nel difficile contesto di emergenza sanitaria”. Manuel Pincetti, partner Monitor Deloitte responsabile per i servizi di Strategic Transformation & Growth di Deloitte in Italia, ha sottolineato che “alla luce del contesto che stiamo vivendo, l’internazionalizzazione si conferma come una delle principali direttrici di crescita e sviluppo, oltre che di de-risking del business, delle Imprese italiane. E’ quindi nostro compito offrire loro gli strumenti concreti per valutare la potenzialità dei mercati esteri, pianificare e cogliere a pieno le opportunità della ripresa oltre i confini nazionali. Con questo spirito come Monitor Deloitte abbiamo accettato con entusiasmo l’invito di Intesa Sanpaolo alla seconda edizione degli Smart International Tour per valorizzare al meglio le opportunità e creare le condizioni per fare dell’internazionalizzazione una realtà”. (Com)