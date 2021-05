Campania: Borrelli (Verdi), inviare commissione d'accesso a Comune di Castellammare di Stabia (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario che al Comune di Castellammare venga inviata la commissione d'accesso antimafia e che si facciano gli opportuni approfondimenti sul caso e sulle relazioni, se vi sono, tra amministratori e criminalità organizzata. Un figlio non può pagare le colpe di un padre, vero, ma se questo figlio è il presidente del consiglio comunale non può avere come simbolo di educazione e valori un uomo di camorra, esaltarlo in pubblico come modello di vita tra gli applausi di altri esponenti politici. Una scena indegna. Da una parte c'è chi combatte la camorra e la criminalità anche battendosi contro i loro simboli come gli altarini e murales dedicati ai boss e poi c'è chi in un luogo di funzione istituzionale esalta un camorrista tra gli applausi". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)