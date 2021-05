Campania: Caldoro, Forza Italia ora coinvolga tutti per riorganizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’obiettivo di tutti è quello di realizzare un percorso unitario nella riorganizzazione di Forza Italia evitando ogni scontro interno”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania: “Nello stesso tempo è fondamentale coinvolgere ogni dirigente e chi ha ruoli di responsabilità. In queste ore l’europarlamentare Aldo Patriciello ha posto problemi di merito e metodo sugli assetti del partito in Campania, vanno affrontati subito e risolti per completare, nell’auspicato spirito unitario, la organizzazione del partito in Campania”. Caldoro ha concluso: “In questo quadro è necessario e auspicabile rasserenare i rapporti con il segretario regionale, senatore Domenico De Siano”. (Ren)