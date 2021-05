Abruzzo: Pepe (Pd), su contributo lavoratori appalti scuole Giunta Marsilio rimedia ennesima figuraccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale abruzzese del Partito democratico, Dino Pepe, osserva che "la Giunta Marsilio rimedia l'ennesima figuraccia e, malgrado gli impegni assunti la scorsa estate, ha lasciato senza il contributo promesso le lavoratrici ed i lavoratori degli appalti delle scuole. Infatti, ad agosto 2020 - continua l'esponente del Pd -, la V° Commissione aveva approvato, all'unanimità, la concessione di un contributo pari a 500 euro al mese per i tre mesi estivi in cui l'attività scolastica viene sospesa a favore di questi lavoratori. Lo stesso assessore al Lavoro, prima Piero Fioretti e poi Pietro Quaresimale, aveva assicurato di aver trovato i fondi necessari mediante la rimodulazione del Fondi europei Fse, peccato però che ad oggi, gli impegni e le promesse sbandierati ai quattro venti dalla maggioranza di centrodestra, non siano stati mantenuti. A tal fine anche una riunione della conferenza dei capigruppo fu dedicata a questo tema con un impegno forte da parte del presidente Sospiri per la soluzione del problema che riguarda ben 2.000 lavoratori". (segue) (Gru)