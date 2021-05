Molise: Primiani (M5s) su vaccino, mai attivate prenotazioni per categoria 4 in Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante pentastellato continua: "Al momento, la regione Molise non ha proceduto con le opportune integrazioni: basta osservare i codici di esenzione per ciascuna categoria. Il risultato è che alcuni soggetti vulnerabili restano privi di copertura vaccinale. Abbiamo letto le loro storie sulla stampa locale. Storie di diritti negati e comprensibili paure. Un esempio concreto - spiega ancora Primiani - è dato dal fatto che tra i soggetti fragili vengono ricomprese le persone affette da diabete di tipo 2, ma sono esclusi i pazienti affetti da 'diabete mellito' o 'insipido', cittadini a rischio che meritano una tutela particolare. È vero che parliamo di una platea ridotta, che in Molise è stata già in parte ricompresa nella categoria dei soggetti estremamente vulnerabili. Tuttavia, ci sono ancora molte persone escluse e non ancora abilitate alla prenotazione. Oltre ad allertare la commissaria Degrassi, ho inviato al presidente Toma una formale richiesta di intervento. Il governatore deve agire al più presto, al fine di offrire la copertura vaccinale a chiunque ne abbia urgente bisogno. La campagna vaccinale si potrà considerare realmente efficace ed equa solo quando tutti i cittadini a rischio saranno finalmente vaccinati. È un dovere sociale - conclude sempre Primiani -, prima ancora che istituzionale". (Gru)