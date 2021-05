Imprese: Intesa Sanpaolo, Fondazione Con Il Sud e Fondazione San Gennaro presentano progetto Luce per Rione Sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno inoltre aperti due nuovi infopoint presso la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, che sarà fruibile sette giorni su sette dando ai visitatori l’opportunità di accedere all’atelier dell’artista contemporaneo Jago e presso la Basilica di San Severo fuori le Mura, chiesa che ospita da dicembre 2020 l’opera “Il Figlio Velato” nonché le Catacombe di San Severo. Entrambe queste iniziative permetteranno l’inserimento lavorativo di alcuni giovani del quartiere. Il progetto interviene su importanti asset strutturali del Pnrr tra cui: il contrasto alle disuguaglianze, l’inserimento lavorativo di giovani in situazione di fragilità, la rigenerazione urbana in contesti marginalizzati, la valorizzazione del contributo del terzo settore alla società e allo sviluppo del Mezzogiorno. L’iniziativa si inserisce inoltre nel solco di quanto la Fondazione di Comunità San Gennaro e la Cooperativa La Paranza realizzano da anni nel Rione Sanità, attraverso importanti progetti di formazione che prevedono il recupero e la valorizzazione delle risorse del territorio, come l'apertura al pubblico delle Catacombe di San Gennaro. “Da oltre 10 anni la Fondazione Con Il Sud investe nel Rione Sanità non soltanto in termini di risorse economiche, ma soprattutto stabilendo un rapporto di collaborazione e fiducia con la comunità locale”, ha commentato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione. (segue) (Com)