Sardegna: evasioni fiscali per quasi 4 milioni di euro scoperte dalla GdF nella provincia di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evasioni fiscali per complessivi quattro milioni di euro sono state scoperte dai finanzieri in servizio presso i diversi Reparti dislocati nell'intera provincia di Cagliari, che hanno concluso svariati interventi sul territorio (Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, Sinnai, Villasor, Decimoputzu, Iglesias, Villasimius, Sarroch) nei confronti di numerose realtà commerciali, operanti in diversi campi: edilizia, commercio di prodotti per animali, coltivazione di piante, intermediazione di macchine agricole, vendita di prodotti cosmetici, turismo, giochi e scommesse, Gdo, rottamai, trasporti. Le Fiamme Gialle hanno accertato oltre 3.997.000 euro di ricavi non dichiarati al fisco, oltre che all'emersione di 15 evasori totali: questi, per diverse annualità, non hanno presentato al Fisco le dovute dichiarazioni dei redditi, anomalia resa ancora più particolare dal fatto che gli stessi risultavano pienamente attivi nel proprio campo professionale di competenza con la realizzazione di specifici volumi di affari ed il sostenimento di costi di esercizio. (segue) (Rsc)