- "Buon lavoro a Simone Valente che da oggi rappresenterà il governo nel Comitato per le Atp Finals di Torino. Il Comitato avrà il compito di coordinare e monitorare le iniziative di promozione realizzate per la città. Un grande lavoro in vista di un evento importantissimo per l'Italia". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)