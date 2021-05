Piemonte: premio IR20 su innovazione e ricerca, lunedì le premiazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due le sezioni del premio: green economy - per favorire sviluppo sostenibile e economie circolari - ed health economy - per promuovere soluzioni innovative in campo sanitario anche per far fronte all'emergenza pandemica. Tre le categorie di imprese: start up, imprese senior e partnership pubblico-privato. In tutto 97 le candidature pervenute ed esaminate da una qualificata giuria di esperti composta, tra gli altri, dai tre rettori di Politecnico, Università di Torino e Università del Piemonte Orientale, personalità del mondo scientifico e della divulgazione scientifica come Mario Rasetti e Piero Bianucci; 19 i finalisti, tra i quali verranno individuati i vincitori delle singole categorie. La lista dei finalisti e tutte le informazioni relative al premio sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo: www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/24-maggio-alle-20-diretta-streaming-consegna-dei-premi-ir20. Sarà inoltre conferito un premio speciale al miglior progetto in assoluto. (Rpi)