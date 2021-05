Torino: Atp Finals di tennis, firmato atto costitutivo del comitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le firme davanti al notaio in calce all’atto costitutivo, apposte oggi a Torino a Palazzo di Città, è formalmente operativo il Comitato per le Finali ATP di Torino, di cui fanno parte la Città di Torino, la Regione Piemonte, l’Autorità di Governo competente in materia di Sport e la Federazione Italiana Tennis. Ad esso è affidato il compito di coordinare e monitorare le iniziative di promozione che, dal 2021 al 2025, saranno realizzate a Torino e in Piemonte nell'ambito delle Nitto ATP Finals, con l’obiettivo anche di favorire lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Nel Comitato per le Finali ATP – i cui organi sono l’Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente e il Collegio dei revisori dei conti - le istituzioni che lo costituiscono sono rappresentate dalla sindaca Chiara Appendino nella veste di Presidente, dall’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, in quella di Vicepresidente, dall’onorevole Simone Valente per l’Autorità di Governo competente in materia di Sport e dall’avvocato Fabrizio Tropiano per la Federazione Italiana Tennis. (segue) (Rpi)