Napoli: Nonno (Fd'I), assessore Clemente non ha rispetto delle Istituzioni

- "Stamattina per l'ennesima volta l'Assessore Clemente non è venuta in aula a rispondere ai question-time a lei indirizzati. La cattiva educazione dell'Assessore non fa altro che confermare il basso livello culturale e di rispetto per le istituzioni che hanno questi personaggi che hanno affossato Napoli". È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania e comunale di Napoli di Fratelli d'Italia. "Mi ricorda tanto il personaggio dei Muppets show - prosegue - la signorina Piggy sempre allegra come se il mondo girasse intorno a lei e che anche nei momenti più critici, quando tutto intorno crollava, non si rendeva conto della situazione reale".(Ren)