Napoli: Clemente, contro di me atti maschilisti e sessisti

- "Ecco la foto satirica allegata al comunicato stampa di questa mattina di un consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Un'azione maschilista, retrograda e indegna in cui mi paragona ad un personaggio animato della serie tv Muppets show con tanto di foto in allegato. È vero ci assomigliamo. Viso tondo. Naso all'insù. Occhi azzurri. Bionda. Qualche kilo in più. È vero ed anche da piccola mi prendevano in giro, mi chiamavano "maialino" e a casa tornavo sempre con i lacrimoni. Oggi sono cresciuta, sono candidata sindaco della mia città e questo rappresenta l'ennesimo attacco politico ad una donna in cui si fanno delle precise allusioni al suo aspetto fisico per screditare il suo pensiero e il suo lavoro". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore comunale Alessandra Clemente che ha aggiunto: "Questo oggi in Italia non è accettabile e le posizioni espresse da questa cultura che vorrebbe segregare le donne al ruolo esclusivo di genitrice: 'la madre deve accudire, il padre dà le regole', per citare uno degli esponenti di peso del partito del consigliere, non possono trovare più spazio nelle istituzioni democratiche. Come donne, mamme, sorelle dobbiamo pretendere che questi vili attacchi verbali cessino in politica e nella vita". (segue) (Ren)