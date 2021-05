Sardegna: assessore Salaris, "il porto di Torregrande verrà rifinanziato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Torregrande, a Oristano, verrà rifinanziato perché rientra tra le opere considerate strategiche e sotto l'attenzione della Regione. Lo ha assicurato l'assessore ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris che questa mattina ha incontrato i rappresentanti del comune di Oristano, a cui ha fornito certezza sul finanziamento dell'infrastruttura portuale. "Le fonti finanziarie ci sono - ha spiegato Salaris - ma l'opera, definanziata a causa dei ritardi sulla progettazione, dovrà essere inserita in una prossima rimodulazione di risorse a cui come assessorato stiamo lavorando. È un'opera che riteniamo necessaria per dare impulso all'economia del territorio. Stiamo cercando di abbattere i tempi inserendo l'opera tra le linee di finanziamento possibili". (Rsc)