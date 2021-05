Abruzzo: Pepe (Pd), su contributo lavoratori appalti scuole Giunta Marsilio rimedia ennesima figuraccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pepe, poi, prosegue: "Al danno economico per i lavoratori abruzzesi degli appalti delle scuole si aggiunge poi la beffa. Infatti, questo bonus per il 2020, non solo è stato riconosciuto, e già erogato, da molte altre Regioni italiane attraverso l'attivazione di percorsi di riqualificazione professionale, ma addirittura è stato riprogrammato anche per il 2021 e già in questi giorni i soggetti interessati potranno presentare la loro richiesta mentre in regione Abruzzo, al di là delle solite promesse, tutto tace, con il forte rischio che, per la seconda estate - conclude Pepe -, i lavoratori degli appalti delle scuole resteranno a bocca asciutta". (Gru)