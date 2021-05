Vaccino: Sardegna, 55 mila prenotazioni a poche ore da inizio campagna per over 40

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna aumenta il passo sulle vaccinazioni. Oggi, a partire dalle 12, la campagna è stata estesa agli over 40 e, a poco più di 3 ore dall'apertura del sistema di Poste italiane alla nuova platea, le prenotazioni sono state circa 55 mila, oltre un terzo del totale delle prenotazioni per la prima dose registrate in Sardegna sul nuovo sistema, che raggiungono così quota 145 mila di cui, 20 mila relative alla categoria dei soggetti fragili. Cresce intanto anche il numero delle somministrazioni giornaliere. Nella giornata di ieri oltre 15 mila le inoculazioni, con il superamento di oltre un migliaio di dosi del target giornaliero, così come indicato dalla struttura commissariale per ciascuna regione nell'ambito degli obiettivi nazionali. "Tutte le nostre energie - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - sono impegnate nella lotta al virus. Abbiamo lavorato con impegno e continuiamo a lavorare ogni giorno per potenziare la campagna di vaccinazione in corso. Oltre il 30 per cento della popolazione dell'Isola ha già ricevuto la prima dose. Ogni iniziativa, dagli Open-day alla campagna sulle nostre isole minori, è improntata a un unico obiettivo, quello di arrivare alla completa immunizzazione dei sardi nei tempi più rapidi. Per raggiungere questo traguardo servirà ancora il massimo sforzo da parte di tutti. I sardi hanno affrontato grandi sacrifici e oggi possiamo prepararci a una nuova ripartenza, in sicurezza". (segue) (Rsc)