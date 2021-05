Napoli: sabato clean up nelle zone della movida al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mattina di sabato con tutta la comunità di Napoli Capitale, iniziando da piazza Santa Caterina a Chiaia (largo di fronte l'inizio di via Chiaia), armati di scope e palette, ripuliremo le strade e le stradine del quartiere Chiaia, frequentate la sera prima dalla movida del venerdì. Nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle 11 a piazza Santa Caterina a Chiaia, dopo il clean up, illustreremo anche le iniziative che ci vedranno protagonisti nei diversi quartieri della città e ascolteremo i candidati a sindaco, Maresca, Bassolino, D'Angelo, Monti, Rastrelli, Clemente che abbiamo invitato". Così in una nota l'associazione Napoli Capitale. (Ren)