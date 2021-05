Napoli: Ciarambino (M5s), quello di Manfredi gesto d'amore per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che si sta facendo un grande sforzo per vaccinare tutti i campani in tempi brevi. Ci sono esempi di difficoltà organizzativi e altri di eccellenza. Ho mandato una lettera al presidente De Luca segnalando che alcune categorie non sono state incluse nelle somministrazioni". Queste le parole di Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale, in diretta questa mattina durante la trasmissione "Barba e capelli" su radio Crc Targato Italia. "C'è - ha segnalato Ciarambino - una fetta di cittadini con problemi che sta aspettando di vaccinarsi. Mi auguro che anche tutti i pazienti allettati vengano presto recuperati". "Quella di Manfredi - ha sottolineato ancora il vicepresidente del Consiglio regionale - è un appello accorato che dimostra un autentico e responsabile amore verso la città. Manfredi nella sua lettera ha fatto un'operazione verità, ha messo in evidenza che c'è un disavanzo di 5 miliardi tra debiti e crediti inesigibili. Quello di Gaetano Manfredi non è un gesto di rinuncia, ma, ribadisco, di grande amore verso la città. Non ci sono soldi e risorse per amministrare la capitale del mezzogiorno", ha concluso Ciarambino. (Ren)