Vaccino: Verdoliva (Asl Napoli 1), sabato la prima di tante notti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo iniziare ad arrivare l'obiettivo di immunizzare tutta la città e tutta la regione. Questa sarà la prima delle tante notti che passeremo insieme ai nostri cittadini". Così Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1 centro, ha commentato la notte di vaccinazione che si terrà sabato in diretta questa mattina durante la trasmissione "Barba e Capelli" su radio Crc Targato Italia. "Non è facile - ha aggiunto Verdoliva - organizzare una notte intera, ma sono certo che andrà bene. Abbiamo scelto il procedimento della prenotazione per programmare la somministrazione in modo organizzato. Solo i cittadini che fanno parte dell'Asl Napoli 1 potranno registrarsi e potranno farlo a partire dalle 22 di questa sera", ha concluso il direttore generale dell'Asl Napoli 1 centro. (Ren)