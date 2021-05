Sardegna: Gimbe, il 12,7 per cento dei sardi ha completato il ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12,7 per cento dei cittadini sardi ha completato il ciclo vaccinale a cui si aggiunge un ulteriore 18,2 per cento solo con prima dose. Lo si evince il monitoraggio della Fondazione Gimbe, con dati aggiornati al 19 maggio. La percentuale degli over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 73,7 per cento a cui aggiungere un ulteriore 11,7 per cento solo con 1a dose; quella della fascia di età 70-79 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 16,6 per cento a cui aggiungere un ulteriore 55,4 per cento solo con prima dose, mentre nel range 60-69 anni ha completato il ciclo vaccinale l'11,5 per cento a cui aggiungere un ulteriore 39,9 per cento solo con la prima dose. (Rsc)