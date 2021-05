Sardegna: Moby e Tirrenia potenziano corse per Isola e per Corsica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più navi sulle rotte per la Sardegna per le vacanze estive del 2021. E' ciò che garantiscono le compagnie Moby e Tirrenia che riattiverà fino al prossimo 3 ottobre la tratta Genova-Olbia-Genova che dal 14 luglio all'11 settembre sarà ulteriormente potenziata con l'inserimento di un'altra nave che effettuerà la traversata diurna, una scelta che sarà proposta in alta stagione anche sulla Genova-Porto Torres-Genova. Da sabato 22 maggio e fino al 30 settembre, riprenderanno anche i collegamenti fra Livorno e Bastia e viceversa con tratte anche diurne e, sempre dal 22 maggio al 19 settembre la Genova-Bastia-Genova con traversata diurna che sarà effettuata con le navi ammiraglie della flotta: Moby Aki e Moby Wonder. Moby e Tirrenia. Per chi prenota entro il prossimo 6 giugno, le due compagnie hanno previsto lo sconto del 100 per cento (al netto di tasse, diritti e competenze) sulla tariffa di passaggio ponte per tutti coloro che prenotano e viaggiano insieme a un altro adulto pagante o a un ragazzo dai 4 agli 11 anni. Inoltre, per tutti coloro che prenotano con Moby e Tirrenia entro il 31 maggio un viaggio per Sardegna, Corsica o Sicilia, di cambiare il proprio biglietto tutte le volte che si vuole, senza il pagamento di alcuna penale, o di "sospendere" proprio il biglietto potendone usufruire fino al 31 dicembre 2022 sulle stesse tratte, sempre senza il pagamento di alcuna penale. (Rsc)